JPSC-JSSC Protest: लाठीचार्ज के विरोध में ‘टॉर्च मार्च’, मौन होकर रांची की सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्र

Jharkhand Student Protest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे उम्मीदवारों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद से छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। मंगलवार को सैकड़ों उम्मीदवार एकजुट हुए और रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक विशाल मौन 'मशाल मार्च' निकाला। मोबाइल फोन की जलती हुई फ्लैशलाइट लिए युवा बिना कोई नारा लगाए सड़कों पर उतरे और संदेश दिया कि पुलिस की कार्रवाई उनके आंदोलन या उनकी मांगों को कमजोर नहीं कर सकती।