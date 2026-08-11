11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

शरद पवार की नातिन के रिसेप्शन में नेताओं का तांता: एक साथ दिखे अमित शाह और राहुल गांधी, पीएम मोदी ने खिंचवाई खास तस्वीर

Supriya Sule Daughter Wedding: दिल्ली में रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और गौतम अडानी समेत कई दिग्गज पहुंचे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Aug 11, 2026

Revati Sule Wedding Reception Delhi

शरद पवार की नातिन रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज (Photo: X/@Prathm_telang)

Supriya Sule Daughter Wedding Reception: दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के शादी का रिसेप्शन आयोजित किया गया। इस खास समारोह में राजनीति, उद्योग और अन्य क्षेत्रों की कई बड़ी हस्तियां नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों ने समारोह में शिरकत की। हालांकि, सुनेत्रा पवार इस समारोह में शामिल नहीं हुईं, लेकिन उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार मौजूद थे। रेवती सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार की नातिन हैं। जबकि सारंग लखानी भाजपा विधायक और उद्योगपति अरुण लखानी के बेटे हैं।

रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक रुके और फिर अपने आवास रवाना हो गए।

राहुल गांधी और अमित शाह एक ही समारोह में आए नजर

रेवती सुले के रिसेप्शन की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच राहुल गांधी और अमित शाह एक ही समारोह में नजर आए। राहुल गांधी लगातार विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का एक ही समारोह में एक ही समय पर होना चर्चा का विषय बना।

खास बात यह है कि अमित शाह रिसेप्शन में ठीक उसी समय पहुंचे जब राहुल गांधी वहां मौजूद थे। जब अमित शाह रेवती और सारंग को शुभकामनाएँ देने के लिए मंच पर गए, तो राहुल गांधी ठीक वहीं नीचे मौजूद थे।

गौतम अडानी भी रिसेप्शन में पहुंचे

प्रसिद्ध उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भी रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में शामिल हुए। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों ने भी समारोह में पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चिराग पासवान, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा भी सुप्रिया सुले की बेटी के शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए।

सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाकात ने खींचा ध्यान

समारोह के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार भी एक-दूसरे से बातचीत करते नजर आए। दोनों नेताओं की मुलाकात और बातचीत की तस्वीरें भी चर्चा में रहीं।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इस खास मौके पर मौजूद रहीं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी इस समारोह के लिए शरद पवार के आवास पर पहुंचे। महाराष्ट्र के सांसद संजय जाधव और संदीपानराव भुमरे समेत कई अन्य नेता भी समारोह में शामिल हुए।

राजनीतिक गलियारों से लेकर उद्योग जगत तक के दिग्गजों की मौजूदगी

रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में राजनीति के साथ-साथ उद्योग और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। एक ही मंच पर देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के नजर आने से यह समारोह खासा चर्चित हो गया।

रेवती सुले और सारंग लखानी को शादी के बाद आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे इन दिग्गजों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं।

सुप्रिया सुले के समधी को BJP देगी टिकट! कांग्रेस का हमला- एक वोट की कीमत 15 लाख रुपये

ये भी पढ़ें
NCP Supriya Sule Meets PM Modi

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 10:57 am

Published on:

11 Aug 2026 10:08 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शरद पवार की नातिन के रिसेप्शन में नेताओं का तांता: एक साथ दिखे अमित शाह और राहुल गांधी, पीएम मोदी ने खिंचवाई खास तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

करण जौहर को आज भी याद है ‘कभी अलविदा ना कहना’ का वो रिएक्शन, बोले- ‘मुझे डर था वो मुझे मार न दें’

Kabhi Alvida Naa Kehna
मनोरंजन

पुणे के MBA ड्रॉपआउट का कमाल! पत्नी के गहने गिरवी रख शुरू किया बिना पानी कार धोने का बिजनेस, अब कमा रहा 4 करोड़

Pune MBA Dropout GoWaterless Success Story
मुंबई

‘आपका नाम बादशाह किसने रखा?’ सवाल पर रैपर का जवाब सुन समय रैना ने ली चुटकी, बोले- ‘पक्का कुछ और सुना था’

India Got Latent
मनोरंजन

बोफोर्स घोटाले के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों का हुआ था बहिष्कार! एक्टर सत्यजीत पुरी बोले- ‘लोगों ने पोस्टर्स पर कालिख पोत दी थी’

Amitabh Bachchan,Bofors controversy
बॉलीवुड

‘फ्रांड्स, सत्ता से निकलवाने से कैसे रोक पाओगे’, प्रकाश राज ने वीडियो शेयर कर बोला जोरदार हमला

Prakash Raj Lashes On PM Modi
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.