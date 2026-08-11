शरद पवार की नातिन के रिसेप्शन में नेताओं का तांता: एक साथ दिखे अमित शाह और राहुल गांधी, पीएम मोदी ने खिंचवाई खास तस्वीर

Supriya Sule Daughter Wedding Reception: दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के शादी का रिसेप्शन आयोजित किया गया। इस खास समारोह में राजनीति, उद्योग और अन्य क्षेत्रों की कई बड़ी हस्तियां नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों ने समारोह में शिरकत की। हालांकि, सुनेत्रा पवार इस समारोह में शामिल नहीं हुईं, लेकिन उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार मौजूद थे। रेवती सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार की नातिन हैं। जबकि सारंग लखानी भाजपा विधायक और उद्योगपति अरुण लखानी के बेटे हैं।