‘RSS पर लगाओ प्रतिबंध, मोहन भागवत का वीजा रद्द करो’, अमेरिका दौरे के बीच USCIRF चीफ आसिफ महमूद की मांग

मोहन भागवत का वीजा रद्द करने और RSS सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग अमेरिकी संस्था USCIRF पहले भी कर चुकी है। इस पर हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह संस्था भारत को लेकर लगातार अपमानजनक और भड़काऊ बयान देती रही है। उन्होंने USCIRF को एक पक्षपाती संगठन बताते हुए कहा था कि भारत को ऐसे संगठनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। उन्होंने यह भी कहा था कि USCIRF की किसी तरह की विश्वसनीयता नहीं है।