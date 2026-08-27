27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘RSS पर लगाओ प्रतिबंध, मोहन भागवत का वीजा रद्द करो’, अमेरिका दौरे के बीच USCIRF चीफ आसिफ महमूद की मांग

USCIRF प्रमुख आसिफ महमूद ने मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा पर चिंता जताते हुए वीजा रद्द करने और RSS सदस्यों पर प्रतिबंध की मांग की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 27, 2026

USCIRF target RSS and Mohan Bhagwat.

RSS प्रमुख मोहन भागवत (ANI)

USCIRF on RSS and Mohan Bhagwat: अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) के प्रमुख आसिफ महमूद ने RSS प्रमुख मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को लेकर चिंता जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कथित रूप से भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। आयोग ने दावा किया है कि हाल के वर्षों में RSS से जुड़े संगठनों के सदस्यों ने ईसाइयों, दलितों, मुसलमानों और सिखों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमले किए हैं।

मोदी सरकार पर भी लगाए आरोप

USCIRF ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी आयोग ने दावा किया कि मोदी सरकार ने ऐसी नीतियां लागू की हैं, जो RSS की हिंदुत्व विचारधारा से करीबी तौर पर जुड़ी हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव करती हैं। आयोग ने सरकार पर देश की सीमाओं के बाहर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दमनकारी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। इसमें उत्तरी अमेरिका में सिख समुदाय के सदस्यों की हत्या और हत्या के प्रयास भी शामिल हैं।

मोहन भागवत का वीजा रद्द करने और RSS सदस्यों पर प्रतिबंध की मांग

पाकिस्तानी मूल के USCIRF प्रमुख आसिफ महमूद ने कहा, 'भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने के लिए हिंसा और भड़काऊ बयानबाजी का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है।'

उन्होंने अमेरिकी सरकार से RSS के सदस्यों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में कथित रूप से शामिल भारतीय अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करने की अपील की। उन्होंने मोहन भागवत को जारी वीजा रद्द करने और भविष्य में उनके अमेरिका प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की।

NRC, CAA और FCRA पर भी टिप्पणी

USCIRF ने यह भी आरोप लगाया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत मुस्लिम नागरिकों को जबरन बाहर निकाला गया। इसके अलावा, BJP सरकार के कार्यकाल में नागरिक समाज के लिए उपलब्ध जगह भी कम हुई है। USCIRF के मुताबिक, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में प्रस्तावित संशोधन धार्मिक संगठनों की देश में अपना संचालन जारी रखने की क्षमता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।

वहीं, USCIRF की उपाध्यक्ष सीसी हेल ने कहा, 'अमेरिकी सरकार के पास भारत को जवाबदेह ठहराने और यह संदेश देने का अवसर है कि अमेरिका भारत के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा है।'

भारत USCIRF को बता चुका है पक्षपाती संस्था

मोहन भागवत का वीजा रद्द करने और RSS सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग अमेरिकी संस्था USCIRF पहले भी कर चुकी है। इस पर हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह संस्था भारत को लेकर लगातार अपमानजनक और भड़काऊ बयान देती रही है। उन्होंने USCIRF को एक पक्षपाती संगठन बताते हुए कहा था कि भारत को ऐसे संगठनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। उन्होंने यह भी कहा था कि USCIRF की किसी तरह की विश्वसनीयता नहीं है।

कौन हैं आसिफ महमूद? जिन्होंने मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर उठाए सवाल, RSS पर सैंक्शन की मांग

ये भी पढ़ें
USCIRF opposes Mohan Bhagwat US visit.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मोहन भागवत

Updated on:

27 Aug 2026 08:47 am

Published on:

27 Aug 2026 08:47 am

Hindi News / World / ‘RSS पर लगाओ प्रतिबंध, मोहन भागवत का वीजा रद्द करो’, अमेरिका दौरे के बीच USCIRF चीफ आसिफ महमूद की मांग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में सुरक्षा अलर्ट, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मेयर जोहरान ममदानी से की अपील

HAF issues security alert ahead of Mohan Bhagwat’s NYC event.
विदेश

नेपाल में फिर आ सकता है ‘जलप्रलय’! वैज्ञानिकों ने दी दूसरी बड़ी बाढ़ की चेतावनी, जानें क्यों गहराया खतरा

Second Flood Warning, ICIMOD Alert, Nepal Flood Disaster
विदेश

Mojtaba Khamenei Health: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा: मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह घायल! ईरान में क्यों छाया मौत का रहस्य?

Mojtaba Khamenei Alive or Dead
विदेश

Nepal Flash Flood: एक झटके में गायब हुई 5 मंजिला इमारत! नेपाल बाढ़ में कैलाश यात्रियों पर टूटा कहर, भागने का मौका भी नहीं मिला

Nepal Flash Flood
विदेश

तिब्बत में भूकंप या फटा ग्लेशियर? नेपाल में भोटेकोशी नदी की बाढ़ ने मचाई तबाही, भारत-चीन समेत दुनिया आई मदद को आगे

Tibet Earthquake, Nepal China Border News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.