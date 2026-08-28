बीजेपी विकास और सकारात्मक बदलाव को बनाएगी नया राजनीतिक नैरेटिव

बीजेपी का फोकस अब विकास और सकारात्मक बदलाव का नैरेटिव बनाने पर है। इसके लिए सरकार के कामकाज को आंकड़ों और जमीनी बदलाव के साथ पेश किया जाएगा। मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तथ्यों के साथ संवाद करने पर जोर दिया जाएगा। जेन-ज़ी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष फोकस दिया जाएगा और साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में युवाओं से सीधे संवाद की रणनीति पर काम किया जाएगा। 'सेवा संकल्प अभियान' को व्यापक सकारात्मक नैरेटिव के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष के हर नैरेटिव का जवाब उपलब्धियों और विकास के आंकड़ों से दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी अब सकारात्मक काम का नैरेटिव सेट करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।