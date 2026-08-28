बीजेपी विकास और सकारात्मक बदलाव को बनाएगी नया राजनीतिक नैरेटिव

बीजेपी (Photo - ANI)
बीजेपी (BJP) अब अपने राजनीतिक नैरेटिव में बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी का फोकस परंपरागत मुद्दों से आगे बढ़कर विकास, सकारात्मक बदलाव और सरकार के कामकाज को प्रमुख मुद्दा बनाने पर है। विपक्ष के देश में बदलाव नहीं आने के नैरेटिव का जवाब बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और जमीनी बदलाव के आंकड़ों से देने की रणनीति बना रही है।
बीजेपी के भीतर जोर दिया जा रहा है कि लोगों को सरकार के कामों से आए बदलाव की जानकारी दी जाए। मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आंकड़ों के साथ बात करने और उपलब्धियों को सरल भाषा में बताने के लिए तैयार किया जा रहा है। विकास, बुनियादी ढांचा, गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, तकनीक और रोजगार जैसे क्षेत्रों में हुए काम को राजनीतिक संवाद का हिस्सा बनाया जाएगा। पार्टी के नए पदाधिकारियों को भी इसी तर्ज पर काम करने के संदेश दिए जा रहे हैं।
इस दौरान युवाओं, खासकर जेन-ज़ी तक पहुंच को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर युवाओं की पसंद के अनुरूप कंटेंट के ज़रिए सरकार के सकारात्मक काम और बदलावों को सामने रखा जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को भी बदल दिया है। जेन-ज़ी तक पहुंच बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक स्पेशल आउटरीच टीम का भी गठन किया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में पार्टी नेता और कार्यकर्ता युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। 'सेवा संकल्प अभियान' भी इसी रणनीति का हिस्सा होगा, जिसके माध्यम से सेवा और विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
बीजेपी का फोकस अब विकास और सकारात्मक बदलाव का नैरेटिव बनाने पर है। इसके लिए सरकार के कामकाज को आंकड़ों और जमीनी बदलाव के साथ पेश किया जाएगा। मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तथ्यों के साथ संवाद करने पर जोर दिया जाएगा। जेन-ज़ी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष फोकस दिया जाएगा और साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में युवाओं से सीधे संवाद की रणनीति पर काम किया जाएगा। 'सेवा संकल्प अभियान' को व्यापक सकारात्मक नैरेटिव के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष के हर नैरेटिव का जवाब उपलब्धियों और विकास के आंकड़ों से दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी अब सकारात्मक काम का नैरेटिव सेट करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
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