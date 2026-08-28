संसदीय समिति का सुझाव, पैकेज्ड फूड के फ्रंट लेबल पर दिख सकता है चीनी का लेवल

पैकेज्ड फूड (Packaged Foods) में चीनी का लेवल (Sugar Level) पहचानने के लिए उपभोक्ताओं को जल्द एक आसान विकल्प मिल सकता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति (Parliamentary Committee) ने चीनी का स्तर आसान तरीके से बताने वाले फ्रंट लेबल (Front Label) की सिफारिश की है। आगे चलकर इसके लिए लाल-पीला-हरा जैसे कलर इंडिकेटर वाली व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिससे उपभोक्ता आसानी से कम, मध्यम और ज़्यादा चीनी वाले उत्पाद की पहचान कर सकें। हालांकि समिति ने फिलहाल किसी खास रंग-कोड को तय नहीं किया है।