Punjab Govt Employees Strike: पंजाब में आज सरकारी कामकाज ठप, CM भगवंत मान बोले- ‘पहले हड़ताल खत्म करो, फिर होगी बात’

Punjab Govt Employees Demands: पंजाब में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बकाया महंगाई भत्ता (DA) जारी करने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसके चलते सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, 'कर्मचारी हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हम उनकी हर जायज चिंता को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत और हड़ताल एक साथ नहीं चल सकती। सरकार हर मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बातचीत तभी होगी, जब हड़ताल वापस ले ली जाएगी।'