‘पिता की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई!’ बेटियों ने वीडियो कॉल पर देखा पिता का दाह संस्कार, जानें सोशल मीडिया पर यूजर्स ने क्या कहा?

सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में एक वृद्धाश्रम में मुंबई के 74 वर्षीय कपड़ा व्यापारी शिवचरण रामरतन गुप्ता का निधन हो गया। शिवचरण गुप्ता के निधन के बाद वृद्धाश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियों को सूचना दी। लेकिन उनकी अंतिम विदाई के समय कोई भी बेटी नहीं आई। अंतिम संस्कार स्टाफ और स्थानीय लोगों ने किया, जबकि बेटियां वीडियो कॉल पर बस देखती रहीं। इसके बाद एक बार फिर रिश्तों की गर्माहट और आधुनिक दौर की संवेदनहीनता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश और दर्द छलक पड़ा। इस हृदयविदारक घटना ने डिजिटल युग में बिखरते पारिवारिक मूल्यों पर बहस छेड़ दी है।