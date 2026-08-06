CJP प्रोटेस्ट से चर्चाओं में आए मोहम्मद जुनैद पहुंचे रांची, आंदोलन पर बैठे छात्रों का किया समर्थन

छात्र नेता ने कहा कि इन परीक्षाओं को रद्द करने के बाद JPSC, SSC और CGL की भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। झारखंड बने 26 साल हो चुके हैं और इस पूरे दौरान छात्रों के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। जब भी हमने विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज उठाई, हमारे आंदोलनों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन 2026 में इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि अब छात्र अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ हैं।