NEET पर विजय सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु विधानसभा में परीक्षा खत्म करने की मांग; जानिए क्या है वजह

Tamil Nadu NEET News: तमिलनाडु में NEET को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय की सरकार ने विधानसभा में NEET को खत्म करने की मांग उठाई है। सरकार का कहना है कि इस परीक्षा की वजह से गांवों में रहने वाले, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है।