विजय के तमिल दांव के साथ क्यों खड़ा हुआ विपक्ष? विधानसभा में DMK-AIADMK ने भी दिया साथ

इस फैसले को समझने के लिए तमिलनाडु की राजनीति में भाषा की अहमियत समझना जरूरी है। राज्य में तमिल भाषा और क्षेत्रीय पहचान लंबे समय से बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। ऐसे में तमिल भाषा के सम्मान से जुड़े प्रस्ताव का विरोध करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है।यही वजह रही कि विजय सरकार के इस प्रस्ताव पर राजनीतिक खींचतान के बजाय सदन में एकजुटता दिखाई दी। DMK और AIADMK जैसे बड़े राजनीतिक दलों के विधायकों ने भी इसका समर्थन किया।