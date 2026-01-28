अजित पवार के निधन से टूट गईं सियासी दुश्मन बनीं बहन सुप्रिया, दे दी पहली प्रतिक्रिया

अजित पवार के निधन पर सुप्रिया सुले ने दी प्रतिक्रिया (Photo-X)
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी (अजित पवार गुट) के वरिष्ठ नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। इसके बाद देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हादसे में डिप्टी सीएम समेत पांच लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है सभी लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। अजित पवार के निधन पर उनकी बहन सुप्रिया सुले की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।
एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता और उनकी बहन सुप्रिया सुले ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने भाई के निधन पर कहा कि वह पूरी तरह से टूट गई हैं। हादसे की खबर मिलते ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बहन सुप्रिया सुले बारामती पहुंचीं, जहां यह दुर्घटना हुई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भावुक संदेश में कहा, “दादा हमें छोड़कर चले गए। अजित दादा पवार जैसे जमीन से जुड़े जननेता, मेरे मित्र और सहयोगी के विमान हादसे में निधन की खबर बेहद हृदयविदारक है। यह आत्मा को झकझोर देने वाला सदमा है। मेरे पास शब्द नहीं हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “मैंने अपना मजबूत और उदार मित्र खो दिया है। यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आज महाराष्ट्र के लिए बेहद कठिन दिन है।”
फडणवीस ने हादसे में मारे गए चार अन्य लोगों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है।
वहीं अजित पवार के विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एटीसी और पायलटों के बीच हुई बातचीत के आधार पर मिली प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि जब विमान ने बारामती में उतरने का प्रयास किया तब दृश्यता खराब थी।
