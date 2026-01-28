अजित पवार के निधन से टूट गईं सियासी दुश्मन बनीं बहन सुप्रिया, दे दी पहली प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी (अजित पवार गुट) के वरिष्ठ नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। इसके बाद देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। इस हादसे में डिप्टी सीएम समेत पांच लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है सभी लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। अजित पवार के निधन पर उनकी बहन सुप्रिया सुले की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।