भाजपा छोड़ने वाले थे अजित पवार, ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बता दी आगे की प्लानिंग

अजित पवार के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी (Supreme Court-monitored probe) में होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा, "हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए।" उन्होंने कहा, अजीत पवार महायुति गठबंधन (NDA) में खुश नहीं थे,भाजपा छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे।