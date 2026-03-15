भारत की NavIC प्रणाली पर संकट, न्यूनतम संचालन के लिए भी उपग्रह कम

वर्ष 2013 से 2018 के बीच इसरो ने इस प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कुल नौ उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। हालांकि इनमें से एक उपग्रह का प्रक्षेपण विफल हो गया था। इसके अलावा पांच उपग्रहों में लगी परमाणु घड़ियां (Atomic Clocks) भी खराब हो गईं। नेविगेशन प्रणाली में परमाणु घड़ियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सटीक समय मापन संभव होता है। सटीक समय के बिना उपग्रहों द्वारा प्रदान की जाने वाली लोकेशन और नेविगेशन सेवाएं सही ढंग से काम नहीं कर पातीं।