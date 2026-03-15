तेलंगाना में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या का आरोप, पंचायत अधिकारियों पर जांच शुरू

Telangana news(AI Image-ChatGpt)
Telangana News: तेलंगाना के मंचेरियल जिले के किश्तापुर गांव में लगभग 100 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है, जिसने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है। इस मामले को लेकर पशु कल्याण कार्यकर्ता ए. गौतम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव के सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव ने मिलकर दो लोगों को इस काम के लिए लगाया। आरोप है कि इन लोगों ने कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला और बाद में उनके शवों को गांव के पास नदी किनारे दफना दिया।
इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान इस तरह की क्रूर कार्रवाई नहीं है। उनके अनुसार सरकार और स्थानीय प्रशासन को मानवीय तरीकों जैसे नसबंदी और टीकाकरण प्रोग्रामों के जरिए इस समस्या का समाधान करना चाहिए।
गौरतलब है कि तेलंगाना में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। पिछले वर्ष दिसंबर और इस वर्ष जनवरी में भी ऐसी कई घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें लगभग 1300 कुत्तों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद पशु अधिकार संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी और सरकार से पशु संरक्षण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की थी।
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