तेलंगाना में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या का आरोप, पंचायत अधिकारियों पर जांच शुरू

Telangana News: तेलंगाना के मंचेरियल जिले के किश्तापुर गांव में लगभग 100 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है, जिसने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है। इस मामले को लेकर पशु कल्याण कार्यकर्ता ए. गौतम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव के सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव ने मिलकर दो लोगों को इस काम के लिए लगाया। आरोप है कि इन लोगों ने कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला और बाद में उनके शवों को गांव के पास नदी किनारे दफना दिया।