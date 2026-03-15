मणिशंकर अय्यर का बयान, पाकिस्तान से बातचीत जरूरी, राम मंदिर उद्घाटन पर भी उठाए सवाल



राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी अय्यर ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का कोई मजहब नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन करना इस सिद्धांत के खिलाफ है। अय्यर ने कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी करीब 14 प्रतिशत है और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने को तुष्टीकरण कहा जाता है, जो गलत है। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में दक्षिण भारत का योगदान बड़ा है, जबकि उत्तर भारत में बढ़ते मतभेद देश के लिए बड़ी चुनौती हैं।