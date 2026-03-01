Assam Election 2026: असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 23 उम्मीदवारों के नाम

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस नई सूची में पार्टी ने 23 अहम सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले कांग्रेस 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। इस तरह अब तक पार्टी कुल 65 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। गठबंधन की रणनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के लिए 15 सीटें छोड़ी हैं। उम्मीदवारों की नई लिस्टआने के बाद राज्य में चुनावी माहौल और भी गरम हो गया है।