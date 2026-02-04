सेना को मिली कामयाबी, उधमपुर में 2 आतंकियों का किया एनकाउंटर

व्हाइट नाइट कॉर्प्स के तहत CIF डेल्टा के जवानों ने J&K पुलिस और CRPF के जवानों के साथ मिलकर 'ऑपरेशन किया' चलाया। राम नगर तहसील के जोहपर-मार्टा गांव में अज्ञात संदिग्धों की आवाजाही के बारे में खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों के गुफ़ा से भागने का दृश्य कैमरे में कैद हो गया। इसी दौरान सेना ने आगे बढ़ते हुए आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए।