लोकसभा में पेपर उछालने वाले कांग्रेस के 8 सांसद सस्पेंड

बजट सत्र (Budget Session) के पांचवें दिन आज लोकसभा (Lok Sabha) में ससंद की कार्यवाही के शुरू होते हुए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। यह हंगामा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भाषण के दौरान हुआ, जब वह पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण से भारत-चीन विवाद पर उद्धरण देना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस (Congress) सांसदों ने टेबल पर चढ़कर पेपर फाड़कर स्पीकर की ओर उछाले। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया।