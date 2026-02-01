19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘DJ पर सख्ती और नागिन डांस’ पर बिहार में ब्रेक? विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान

बिहार विधान परिषद में सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर बिहार में अवैध डीजे वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। बिना अनुमति के डीजे में बदले गए वाहन सड़कों पर नहीं दिखेंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 19, 2026

DJ पर सख्ती और नागिन डांस। फोटो -AI

बिहार में शादी या अन्य आयोजनों में बजने वाले डीजे संगीत और नागिन डांस पर अब सरकार ब्रेक लगाने का फैसला किया है। बिहार विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर व्रजवासी के सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार कुमार ने कहा कि 15 दिनों में पूरे राज्य भर में इस पर रोक लगा दी जाएगी। गाड़ियों में छेड़छाड़ कर उसे डीजे ट्रॉली बनाने और बगैर परमिशन लाउड डीजे बजाने को मंत्री ने गैरकानूनी घोषित करने का विधान परिषद में ऐलान किया है।

 15 दिनों के अंदर लगेगा ब्रेक

गुरुवार को विधान परिषद सदस्य वंशीधर ब्रजवासी के सवाल पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के परिवहन मंत्री विधान परिषद में प्रश्नोतर काल के दौरान कहा कि 15 दिनों के अंदर राज्य में बिना अनुमति के वाहन पर डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा की बिना अनुमति के एक भी ऐसे डीजे को नहीं चलने देंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शादी- विवाह के मौके पर डीजे नहीं बजेगा तो नाच-गाना कैसे होगा। फिर सदस्य इस को लेकर भी सदन में ही सवाल उठाएंगे।

तेज आवाज में बजते हैं अश्लील गीत

दरअसल, एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन, इसके निर्माण पर रोक नहीं लगाया गया है। सदन का ध्यान उन्होंने इस ओर दिलाते हुए कहा कि आजकल गाड़ियों की आकृति में गलत तरीके से फेरबदल करके विशाल बना दिया जाता है। फिर उसमें जबरदस्त आवाज के साथ अश्लील गीत बजाए जाते हैं। कई बार इसकी वजह से गोली तक चल जाती है। इसको लेकर हत्या भी हो जाती है। थानों में सैंकड़ों केस दर्ज हैं। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए आगे कहा कि यह बिहार के लिए बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गयी है। सरकार जबतक डीजे बनाने पर रोक नहीं लगाएगी तबतक बजाने का काम चलता रहेगा। कई लोगों की तो इसके तेज आवाज की वजह से हार्ट अटैक भी हो जाते हैं।

सभापति के हस्तक्षेप पर परिवहन मंत्री ने कहा कि सदस्यों की चिंता वाजिब है। पदाधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दे दिया गया है। 15 दिनों के अंदर ऐसी गाड़ियों के बनने और तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरे राज्य भर में रोक लगाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

ABVP दफ्तर में टिकट के लिए चले लात-घूंसे और गोलियां, अनुष्का को टिकट मिलने से भड़के पुराने कार्यकर्ता
पटना
Patna University Student Union election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

19 Feb 2026 09:47 pm

Published on:

19 Feb 2026 09:46 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘DJ पर सख्ती और नागिन डांस’ पर बिहार में ब्रेक? विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

BPSC TRE-4 का कब आएगा नोटिफिकेशन?, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत

bpsc tre-4
पटना

ABVP दफ्तर में टिकट के लिए चले लात-घूंसे और गोलियां, अनुष्का को टिकट मिलने से भड़के पुराने कार्यकर्ता

Patna University Student Union election
पटना

Rajya Sabha Election 2026: 5वीं सीट पर RJD और NDA में कांटे की टक्कर, क्या JDU हरिवंश पर फिर दांव लगाएगी?

पटना

बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार सहित 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस, सियासी हलचल तेज

bihar excise act | पटना हाई कोर्ट
पटना

विदेशी दूल्हा और देसी शादी... बैलेस्टिक और मिशेल ने बिहार आकर रचाया ब्याह

bihar news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.