23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘BJP ने अपनी कब्र खोद ली…’ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से भड़के पप्पू यादव, याद दिलाया आसाराम और राम रहीम

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर बाल यौन शोषण के लिए FIR दर्ज करने के आदेश को BJP की साज़िश बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार पर सवाल उठाने वाले एक असली सनातनी संत को फंसाने के लिए एक हिस्ट्री-शीटर का इस्तेमाल किया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 23, 2026

swami avimukteshwaranand shankaracharya

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य

Shankaracharya Avimukteshwarananda Sexual Abuse Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में POCSO कोर्ट के ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने के आदेश से देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया है। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मामले में कूद पड़े हैं। पप्पू यादव ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए इस कार्रवाई को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की सोची-समझी साजिश बताया है।

क्या बोले पप्पू यादव

शंकराचार्य के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने की खबर मिलते ही सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा, "शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर बाल यौन शोषण का मामला दर्ज कर भाजपा ने अपनी कब्र खोद ली है। शंकराचार्य के सवालों से बेचैन भाजपा सरकार एक कुख्यात के सहारे मुकदमा दर्ज कराकर उनका मुंह बंद करना चाहती है। भाजपा को आसाराम और राम रहीम जैसे रेपिस्ट धंधेबाज प्रिय हैं, लेकिन सवाल करने वाले असली सनातनी संत अप्रिय।"

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला प्रयागराज के स्पेशल POCSO कोर्ट में पहुंचा। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया।

आरोपों के मुताबिक, दो कथित नाबालिग पीड़ितों ने आशुतोष महाराज से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद, उन्होंने प्रयागराज के स्पेशल POCSO कोर्ट में एक याचिका दायर कर शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की।

13 फरवरी को कोर्ट रूम खाली कराया गया और दोनों नाबालिग बच्चों के बयान दर्ज किए गए, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। बच्चों की गवाही के बाद, जज विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

एडीजे रेप एंड पॉक्सो कोर्ट ने 21 फरवरी को अर्जी मंजूर कर ली और पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 3, 4(2), 5, 6, 16, 17 और इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 351(2) समेत दूसरी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

FIR में आरोप है कि माघ मेले के दौरान आश्रम परिसर में नाबालिगों का शोषण किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और एक नक्शा तैयार किया है और आगे की जांच के लिए वाराणसी जाने की तैयारी कर रही है।

अविमुक्तेश्वरानंद का पलटवार

FIR दर्ज होने के बाद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों से साफ इनकार किया और उन्हें धार्मिक और राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक विवादित बैकग्राउंड से हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक हिस्ट्री-शीटर ​​हैं और उनके खिलाफ कई क्रिमिनल केस हैं। शंकराचार्य ने कहा कि वह इन आरोपों से डरेंगे नहीं और इसे उनकी इमेज खराब करने की कोशिश बताया।

स्वामी ने संकेत दिया है कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके FIR को चैलेंज करेंगे और गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

लैपटॉप से लेकर नौकरी तक… यादव-कुशवाहा-कुर्मी आज भी कितने गरीब? RJD ने आंकड़ों से दिखाया OBC का हाल
पटना
bihar news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Feb 2026 01:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘BJP ने अपनी कब्र खोद ली…’ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से भड़के पप्पू यादव, याद दिलाया आसाराम और राम रहीम

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

होने वाले पति का डांस देख युवती ने किया सुसाइड, अगस्त में होनी थी शादी; जांच में जुटी पुलिस

bihar news, saharsa news
पटना

लैपटॉप से लेकर नौकरी तक… यादव-कुशवाहा-कुर्मी आज भी कितने गरीब? RJD ने आंकड़ों से दिखाया OBC का हाल

bihar news,
पटना

Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में फिर से होगी होमगार्ड के लिए भर्ती, 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

Bihar Home Guard Vacancy 2026
शिक्षा

पटना में IPS अधिकारी के घर आंध्र पुलिस की रेड, ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी, पूर्व सांसद से जुड़ा है विवाद

bihar news, एम. सुनील कुमार नायक
पटना

'BJP में एंट्री चाहते हैं पप्पू' निशिकांत दुबे के दावे पर भड़के पूर्णिया सांसद, बोले- आपकी पैदाइश से पहले से MP...

bihar politics, nishikant dubey, pappu yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.