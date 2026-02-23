‘BJP ने अपनी कब्र खोद ली…’ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से भड़के पप्पू यादव, याद दिलाया आसाराम और राम रहीम

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य
Shankaracharya Avimukteshwarananda Sexual Abuse Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में POCSO कोर्ट के ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने के आदेश से देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया है। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मामले में कूद पड़े हैं। पप्पू यादव ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए इस कार्रवाई को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की सोची-समझी साजिश बताया है।
शंकराचार्य के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने की खबर मिलते ही सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा, "शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर बाल यौन शोषण का मामला दर्ज कर भाजपा ने अपनी कब्र खोद ली है। शंकराचार्य के सवालों से बेचैन भाजपा सरकार एक कुख्यात के सहारे मुकदमा दर्ज कराकर उनका मुंह बंद करना चाहती है। भाजपा को आसाराम और राम रहीम जैसे रेपिस्ट धंधेबाज प्रिय हैं, लेकिन सवाल करने वाले असली सनातनी संत अप्रिय।"
यह पूरा मामला प्रयागराज के स्पेशल POCSO कोर्ट में पहुंचा। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया।
आरोपों के मुताबिक, दो कथित नाबालिग पीड़ितों ने आशुतोष महाराज से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद, उन्होंने प्रयागराज के स्पेशल POCSO कोर्ट में एक याचिका दायर कर शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की।
13 फरवरी को कोर्ट रूम खाली कराया गया और दोनों नाबालिग बच्चों के बयान दर्ज किए गए, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। बच्चों की गवाही के बाद, जज विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया।
एडीजे रेप एंड पॉक्सो कोर्ट ने 21 फरवरी को अर्जी मंजूर कर ली और पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 3, 4(2), 5, 6, 16, 17 और इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 351(2) समेत दूसरी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
FIR में आरोप है कि माघ मेले के दौरान आश्रम परिसर में नाबालिगों का शोषण किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और एक नक्शा तैयार किया है और आगे की जांच के लिए वाराणसी जाने की तैयारी कर रही है।
FIR दर्ज होने के बाद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों से साफ इनकार किया और उन्हें धार्मिक और राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक विवादित बैकग्राउंड से हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक हिस्ट्री-शीटर हैं और उनके खिलाफ कई क्रिमिनल केस हैं। शंकराचार्य ने कहा कि वह इन आरोपों से डरेंगे नहीं और इसे उनकी इमेज खराब करने की कोशिश बताया।
स्वामी ने संकेत दिया है कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके FIR को चैलेंज करेंगे और गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग