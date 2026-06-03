‘रिजल्ट के बाद हुई स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री’, गुरु रहमान ने खोला खान सर और रौशन आनंद की लड़ाई का असली राज

गुरु रहमान ने आरोप लगाया कि जब खान सर ने मनगढ़ंत आंकड़ों को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच खुद को फंसा हुआ पाया, तो वह पूरी तरह घबरा गए। मार्केट में अपनी गिरती रेप्युटेशन को बचाने और अपने स्टूडेंट्स से हमदर्दी पाने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जिसमें दावा किया गया कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था और उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड फायरिंग देखी थी। गुरु रहमान ने कहा कि कोचिंग सेंटर में मारपीट और पत्थरबाजी की खबरें पूरी तरह सच हैं, लेकिन कोई गोली नहीं चली, पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है।