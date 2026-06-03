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पटना

‘रिजल्ट के बाद हुई स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री’, गुरु रहमान ने खोला खान सर और रौशन आनंद की लड़ाई का असली राज

Khan Sir Coaching Attack: मशहूर शिक्षक गुरु रहमान ने खान सर और रौशन सर के बीच विवाद की असली वजह का खुलासा किया है। गुरु रहमान ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद, खान सर और रौशन सर के बीच सौदेबाजी हुई थी, क्योंकि वे सफल उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींचने की होड़ में लगे थे।

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पटना

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Anand Shekhar

Jun 03, 2026

Guru Rahman on Khan Sir coaching attack

गुरु रहमान (फ़ोटो- Guru rahman Facebook)

Khan Sir Coaching Attack: प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश के सबसे बड़े हब में से एक पटना का मुसल्लाहपुर हाट अभी मशहूर शिक्षकों के विवाद का अखाड़ा बना हुआ है। 'खान ग्लोबल स्टडीज' के मालिक खान सर और 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' के डायरेक्टर रौशन आनंद के झगड़े में अब पटना के एक और मशहूर शिक्षक गुरु रहमान की एंट्री हो गई है। गुरु रहमान ने इस विवाद के पीछे की वजह बताते हुए खान सर और रोशन आनंद दोनों पर आरोप लगाए हैं।

छात्रों की हुई खरीब बिक्री - गुरु रहमान

गुरु रहमान ने दावा किया कि खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुआ हमला कोई अचानक हुई झड़प नहीं थी। बल्कि, इसके पीछे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद, सफल छात्रों को अपनी तरफ लाने और बाजार में नंबर वन बनने की अंधी दौड़ थी। गुरु रहमान के अनुसार, कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी होने के बाद दोनों संस्थानों के बीच सफल उम्मीदवारों की जानकारी हासिल करने और उनकी सफलता का श्रेय लेने के लिए बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री हुई।

पद थे 19 हजार, खान सर ने पास करा दिए 22 हजार

आंकड़ों का हवाला देते हुए गुरु रहमान ने खान सर के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'बिहार पुलिस में सिर्फ 19,838 कांस्टेबल पोस्ट के लिए ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। अब, कोई भी आम समझ वाला इंसान समझ सकता है कि आखिर में चुने जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या मौजूद पोस्ट की कुल संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी खान सर ने दावा किया कि उनके कोचिंग के 22,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास किया है।'

हमदर्दी पाने के लिए रची गई साजिश

गुरु रहमान ने आरोप लगाया कि जब खान सर ने मनगढ़ंत आंकड़ों को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच खुद को फंसा हुआ पाया, तो वह पूरी तरह घबरा गए। मार्केट में अपनी गिरती रेप्युटेशन को बचाने और अपने स्टूडेंट्स से हमदर्दी पाने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जिसमें दावा किया गया कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था और उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड फायरिंग देखी थी। गुरु रहमान ने कहा कि कोचिंग सेंटर में मारपीट और पत्थरबाजी की खबरें पूरी तरह सच हैं, लेकिन कोई गोली नहीं चली, पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है।

पैसे के दम पर ज्ञान बिंदु के छात्र तोड़े गए

विवाद की असली क्रोनोलॉजी समझाते हुए गुरु रहमान ने कहा कि खान सर अक्सर इस तरह से छात्रों की खरीद-बिक्री के खेल में शामिल रहते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आते ही खान सर ने अपने सबसे बड़े व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी 'ज्ञान बिंदु एकेडमी' के सफल अभ्यर्थियों को मोटी रकम, बड़े उपहारों या किसी अन्य लालच के दम पर अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें अपनी कोचिंग का छात्र बताकर पोस्टर छपवा दिए।

जब ज्ञान बिंदु के मालिक रौशन आनंद को पता चला कि जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने खुद पढ़ाया था, उन्हें पैसे का लालच देकर खींचा जा रहा है, तो दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया। इसी रणिश मंगलवार रात को हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें पत्थरबाजी और तोड़-फोड़ हुई। गुरु रहमान ने कहा कि अगर टीचर जैसे सम्मानित पद पर बैठे लोग इस तरह की मनमानी करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगा और शिक्षा का मंदिर एक कमर्शियल दुकान से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा।

क्या हुआ मंगलवार की रात?

गौरतलब है कि मंगलवार रात करीब 10:10 बजे 15 से 20 असामाजिक तत्वों के एक ग्रुप ने अचानक पटना के कदमकुआं पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मुसल्लाहपुर में खान सर के इंस्टीट्यूट 'खान ग्लोबल स्टडीज' पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पर ईंट-पत्थर फेंके, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, और जगह पर लगे पोस्टर फाड़ दिए। इस हमले के दौरान, साइट पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड को लाठी और डंडों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

कोचिंग विवाद पर रौशन आनंद की पहली प्रतिक्रिया, कहा- खान सर ने रची साजिश, ज्ञान बिंदु को बर्बाद करना चाहते हैं

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Khan Sir Coaching Attack

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Updated on:

03 Jun 2026 05:54 pm

Published on:

03 Jun 2026 05:52 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘रिजल्ट के बाद हुई स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री’, गुरु रहमान ने खोला खान सर और रौशन आनंद की लड़ाई का असली राज

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