युवक ने सवाल क्या पूछ लिया, CO साहब ने मारने के लिए उठा ली कुर्सी; वीडियो वायरल

Bagaha CO viral video: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में एक सरकारी शिविर के दौरान अंचल अधिकारी (CO) और एक युवक के बीच तीखी बहस हो गई। यह बहस देखते ही देखते इस कदर बढ़ गई कि साहब अपनी मर्यादा भूल गए और सामने रखी कुर्सी उठाकर युवक को मारने के लिए दौड़ पड़े। इस पूरे हाइवोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग हैरान हैं। यह घटना आम जनता और कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई। गनीमत रही कि मौके पर तैनात जवानों ने समय रहते साहब को पकड़ लिया, वरना कोई बड़ा और लहूलुहान करने वाला हादसा हो सकता था।