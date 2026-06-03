खान सर कोचिंग विवाद के बाद एक्शन में सरकार, बनेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट; नियम तोड़ा तो बंद होगा संस्थान

Bihar coaching policy: बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर में दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के बाद राज्य सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी को रोकने के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा है कि कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा यदि राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगी, तो सरकार उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में एक नई कोचिंग नीति बनाए जाने का एलान किया है, जिसके तहत नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है।