शादी के 3 महीने बाद ही पति-पत्नी की हत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव; वारदात के बाद आरोपी देवर फरार

जानकारी के अनुसार, पकड़ी चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित घर में मंगलवार की सुबह 26 वर्षीय रवि और उसकी 21 वर्षीय पत्नी उर्मिला के शव संदिग्ध परिस्थितियों में छत से लटके मिले। रवि कुमार दो भाइयों में बड़े थे और पेशे से हाइवा चालक थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से एक नया मकान बनवाया था, जिसमें वे अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रह रहे थे। दोनों की शादी इसी साल 27 फरवरी 2026 को बेहद धूमधाम से संपन्न हुई थी। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों शवों को फंदे से नीचे उतारा।