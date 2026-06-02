MLC चुनाव से पहले बढ़ी तेजस्वी यादव की टेंशन, ओवैसी की पार्टी ने याद दिलाया पुराना वादा

इस दौरान अख्तरुल इमान ने बिहार के अन्य मुद्दों पर भी सम्राट सरकार को घेरा। बिहार सरकार द्वारा मदरसों को मिलने वाले अनुदान की जांच कराने के फैसले पर उन्होंने कहा, 'शिक्षा विभाग के पास सचिवालय से लेकर ब्लॉक लेवल तक अधिकारियों की पूरी फौज है। उनका काम ही यही है कि पठन-पाठन ठीक से हो। जांच कोई नया मामला नहीं है, लेकिन जहां मदरसा शब्द आता है, कुछ लोगों को खुजली होने लगती है। जांच सिर्फ मदरसे की क्यों? स्कूलों और कॉलेजों की भी होनी चाहिए।' उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि विकसित देश साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं और हम आज भी गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, टीका और टोपी में उलझकर आपस में लड़ रहे हैं।