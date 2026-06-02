2028 तक चालू होगा बिहार का सबसे बड़ा 6-लेन गंगा पुल, मिनटों में तय होगी पटना से छपरा की दूरी

इस मेगा-प्रोजेक्ट को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 3,012 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जा रहा है। फिलहाल गंगा नदी के दोनों किनारों पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। दिघवारा के पास जहां पियर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं नदी के बीच में बड़े-बड़े पिलर खड़े किए जा रहे हैं।। यह पुल पूरी तरह चालू होने के बाद नेशनल हाईवे-131G (NH-131G) को नेशनल हाईवे-19 (NH-19) से सीधे जोड़ देगा। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 10 साल की मेंटेनेंस क्लॉज जोड़ी गई है, जिसके तहत निर्माण कंपनी ही अगले 10 वर्षों तक इस पुल की देखरेख करेगी।