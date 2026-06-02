बिहार विधान परिषद चुनाव: NDA में विधान परिषद सीटों को लेकर घमासान, सहयोगी दलों ने बढ़ाई हिस्सेदारी की मांग

बिहार विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है, वहीं भाजपा ने भी संभावित नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा की ओर से उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin) स्वयं सक्रिय हैं। वे 3 जून को पटना पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना प्रवास के दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक में लिया जाएगा। दरअसल, विधान परिषद की ये सीटें सिर्फ चुनावी मुकाबले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए एनडीए के भीतर ताकत, हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रभाव की भी परीक्षा होने वाली है।