BPSC टीचर गुंजन के आरोपों पर पति ने कहा- मैंने साथ दिया, उसने मुझे और बेटे को छोड़ दिया, पेश किए डिजिटल सबूत

अमन ने दावा किया कि उनके बेटे ने उन्हें बताया था, "पापा, आपके घर से बाहर रहने के दौरान एक अंकल अक्सर घर आते हैं।" अमन के अनुसार, जब उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नी गुंजन से सवाल किया तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपना दोस्त बताकर बात टाल दी। अमन का कहना है कि उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो गुंजन ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी गैरमौजूदगी में गुंजन से मिलने आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उनका पुराना प्रेमी प्रकाश था।