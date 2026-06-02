हरा गमछा शांति का प्रतीक, गुंडागर्दी की जगह जेल-सम्राट के बयान से बिहार में गरमाई राजनीति

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हरा गमछा वाले बयान का विरोध जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा था, "सम्राट चौधरी को नीट छात्रा मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वह इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हरा गमछा और लाल गमछा कौन पहन रहा है, लोगों को उसी में उलझाने का काम कर रहे हैं।"प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि सरकार जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर जवाब देने के बजाय लोगों का ध्यान दूसरी बातों की ओर मोड़ रही है।