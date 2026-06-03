कोचिंग विवाद पर रौशन आनंद की पहली प्रतिक्रिया, कहा- खान सर ने रची साजिश, ज्ञान बिंदु को बर्बाद करना चाहते हैं

रौशन आनंद ने कोचिंग के बिजनेस और साख की लड़ाई को इस पूरे विवाद की वजह बताया। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में जारी हुए बिहार पुलिस सिपाही बहाली परीक्षा के नतीजों में उनकी कोचिंग के छात्रों का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है और उनके यहांसे सबसे बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं। रौशन आनंद का आरोप है कि खान सर अपने संस्थान से ज्यादा रिजल्ट का दावा कर रहे थे, लेकिन जब ज्ञान बिंदु का रिजल्ट उनसे बेहतर हो गया, तो वे इसे पचा नहीं पाए। इसी वजह से ज्ञान बिंदु को बाजार में बदनाम करने और उसे व्यावसायिक रूप से तबाह करने के लिए खान सर ने इस विवाद को हवा दी।