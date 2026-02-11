‘एक घंटे में मशीनें काट देती हैं 1000 गाय’, खान सर ने बीफ कंपनियों पर सरकार को घेरा, बोले- 200 करोड़…

वीडियो में, खान सर ने इलेक्टोरल बॉन्ड या पॉलिटिकल डोनेशन के बारे में भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गोहत्या करने वाली कंपनियों ने अपने मुनाफे से 200 करोड़ रुपये का चंदा सरकार को दिया है। उन्होंने सवाल किया, "सोचिए, 200 करोड़ रुपये दान करने वाली कंपनी ने कितने हजार करोड़ का मुनाफा कमाया होगा और उसने कितने लाख गायों को काटा होगा?" खान सर के मुताबिक, यह बहुत बड़ा दान ही वजह है कि सरकारें इस इंडस्ट्री पर बैन लगाने से हिचकिचाती हैं, भले ही यह संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी (DPSP) का उल्लंघन करता हो।