मुंबई में महल नहीं, बिहार में अस्पताल चाहिए! RJD सांसद ने कहा- मरीजों के नाम पर…

Bihar Bhawan In Mumbai: बिहार की राजनीति में एक बार फिर विकास की प्राथमिकताओं को लेकर बहस छिड़ गई है। बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने मुंबई में 314 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए 'बिहार भवन' के निर्माण को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस फैसले को न केवल चौंकाने वाला बताया, बल्कि इसे बिहार की गरीब जनता और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के साथ एक क्रूर मजाक करार दिया है।