19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में नहीं बनने देंगे बिहार भवन, अपने राज्य में बनाओ… राज ठाकरे की मनसे का बड़ा ऐलान

Raj Thackeray MNS on Bihar Bhawan in Mumbai: राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता ने साफ शब्दों में कहा कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 19, 2026

Raj Thackeray MNS Maharashtra

राज ठाकरे (Photo: IANS)

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के नतीजों के बाद शहर की राजनीति एक बार फिर 'मराठी बनाम परप्रांतीय' के मुद्दे पर गरमा गई है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार द्वारा मुंबई में एक भव्य 'बिहार भवन' बनाने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने आक्रामक रुख अपना लिया है। मनसे के नवनिर्वाचित पार्षद यशवंत किल्लेदार ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि वे मुंबई की धरती पर बिहार भवन का निर्माण नहीं होने देंगे।

नीतीश सरकार का 314 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट

बिहार सरकार ने मुंबई के एलफिंस्टन एस्टेट में पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में 30 मंजिला 'बिहार भवन' बनाने की योजना तैयार की है। लगभग 314.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह इमारत 69 मीटर ऊंची होगी। इसमें बिहार से मुंबई आने वाले कैंसर जैसे गंभीर बिमारियों के मरीजों के लिए 240 बेड का डोरमेट्री, 178 कमरे, आधुनिक कार्यालय और वीआईपी सुइट्स जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। नीतीश सरकार का तर्क है कि इससे मुंबई में इलाज के लिए आने वाले बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

मनसे बोली- यहां पैसा खर्च न करें

मनसे पार्षद यशवंत किल्लेदार ने इस प्रोजेक्ट पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा, "हम मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। बिहार सरकार को अगर विकास और जनसेवा की इतनी ही चिंता है, तो वे यह पैसा बिहार में अस्पताल और सुविधाएं बनाने पर खर्च करें। मुंबई में पहले ही स्थानीय लोगों के कई प्रश्न अनसुलझे हैं, ऐसे में बाहरी राज्यों के भवनों की यहां जरूरत नहीं है।"

उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, मुंबई के स्थानीय मुद्दे अब तक सुलझे नहीं हैं और ऐसे में गैर-जरूरी परियोजनाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है। बता दें कि मुंबई के बीएमसी चुनाव में मनसे के छह पार्षद जीते हैं।

बता दें कि 13 जनवरी को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसे पूरी तरह आधुनिक वास्तुकला के आधार पर बनाया जाएगा और इसमें पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का इस्तेमाल होगा। सोलर पैनल, एसटीपी प्लांट और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। हालांकि, मनसे के विरोध के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई में यह परियोजना आगे बढ़ती है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 08:22 pm

Published on:

19 Jan 2026 08:21 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में नहीं बनने देंगे बिहार भवन, अपने राज्य में बनाओ… राज ठाकरे की मनसे का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे… एकनाथ शिंदे ने अटकलों पर लगाया विराम, उद्धव का दांव फेल

Devendra Fadnavis and Eknath Shinde
मुंबई

BMC मेयर की कुर्सी पर महाघमासान! क्या फडणवीस–ठाकरे की ‘सीक्रेट डील’ से बदलेगा खेल?

Uddhav Thackeray and Fadnavis
राष्ट्रीय

दोस्ती, एक मंच और नेशनल अवॉर्ड! रानी का खास पल अपने आइडियल के साथ

Shahrukh Khan - Rani Mukerji Photo
बॉलीवुड

मुंबई: युवक ने नाबालिग छात्रा से मंदिर में की ‘शादी’, बोला- अब तुम मेरी पत्नी हो, किया रेप

Akola School Girl Suicide Case
मुंबई

Fact Check: मुझे बस बिस्तर पर…, 54 की तब्बू का बेबाक बयान आया सामने

Tabu Photos
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.