मुंबई में नहीं बनने देंगे बिहार भवन, अपने राज्य में बनाओ… राज ठाकरे की मनसे का बड़ा ऐलान

बिहार सरकार ने मुंबई के एलफिंस्टन एस्टेट में पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में 30 मंजिला 'बिहार भवन' बनाने की योजना तैयार की है। लगभग 314.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह इमारत 69 मीटर ऊंची होगी। इसमें बिहार से मुंबई आने वाले कैंसर जैसे गंभीर बिमारियों के मरीजों के लिए 240 बेड का डोरमेट्री, 178 कमरे, आधुनिक कार्यालय और वीआईपी सुइट्स जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। नीतीश सरकार का तर्क है कि इससे मुंबई में इलाज के लिए आने वाले बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।