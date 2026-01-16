राज ठाकरे पर भारी पड़े ओवैसी! 100+ सीटों पर MIM का कब्जा, सपा का ‘किला’ ढहाया

महाराष्ट्र में 'मिनी विधानसभा' माने जा रहे महानगरपालिका चुनाव (नगर निगम) में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य के 29 में से अधिकांश नगर निगमों में भाजपा गठबंधन जीत रही है। इस बीच, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां तक कि राज ठाकरे की मनसे (MNS) को बहुत पीछे छोड़ते हुए AIMIM ने राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है। कई नगर निगमों में एआईएमआईएम ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं।