बिहार: मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकराया, टूटा OHE तार; ट्रेनों का परिचालन ठप

बिहार के मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में मंगलवार की सुबह ट्रेन पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकरा गया, इसकी वजह से ट्रक में आग लग गई । इससे अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही ओएचई (Overhead Equipment) टूट गई, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। इसकी वजह से कई ट्रेनों का परिचालन पर ब्रेक लग गया है, मामले की सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी और आरपीएफ-जीआरपी टीम मौके पर पहुंची गई है।
ओएचई (Overhead Equipment) के टूटने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गई है। मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज इंटरसिटी और मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू कोरीशेड्यूल किया गया है। कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस 18 मिनट मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रुकी रही।मेमू पर इसे अप लाइन से सुबह 7 बजे निकाला गया । अन्य ट्रेनें सोनपुर और समस्तीपुर मंडल में रोकी गई हैं । हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चला है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से ट्रेनों के परिचालन ठप होने की वजह से यात्री ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर फंस गए हैं।
