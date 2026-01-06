6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

मुजफ्फरपुर

बिहार: मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकराया, टूटा OHE तार; ट्रेनों का परिचालन ठप

मुजफ्फरपुर में ट्रेन पर लदा ट्रक का बिजली के तार से टकराने की वजह से ओएचई (Overhead Equipment टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

मुजफ्फरपुर

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 06, 2026

Jalaun

ब्रेकिंग न्यूज़, pc: पत्रिका

बिहार के मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में मंगलवार की सुबह ट्रेन पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकरा गया, इसकी वजह से ट्रक में आग लग गई । इससे अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही ओएचई (Overhead Equipment) टूट गई, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। इसकी वजह से कई ट्रेनों का परिचालन पर ब्रेक लग गया है, मामले की सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी और आरपीएफ-जीआरपी टीम मौके पर पहुंची गई है।

ट्रेनों के परिचालन पर असर

ओएचई (Overhead Equipment) के टूटने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गई है। मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज इंटरसिटी और मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू कोरीशेड्यूल किया गया है। कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस 18 मिनट मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रुकी रही।मेमू पर इसे अप लाइन से सुबह 7 बजे निकाला गया । अन्य ट्रेनें सोनपुर और समस्तीपुर मंडल में रोकी गई हैं । हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चला है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से ट्रेनों के परिचालन ठप होने की वजह से यात्री ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर फंस गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

06 Jan 2026 10:38 am

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / बिहार: मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकराया, टूटा OHE तार; ट्रेनों का परिचालन ठप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

मुजफ्फरपुर

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.