बिहार: मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी पर लदा ट्रक बिजली के तार से टकराया, टूटा OHE तार; ट्रेनों का परिचालन ठप

ओएचई (Overhead Equipment) के टूटने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गई है। मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज इंटरसिटी और मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू कोरीशेड्यूल किया गया है। कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस 18 मिनट मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रुकी रही।मेमू पर इसे अप लाइन से सुबह 7 बजे निकाला गया । अन्य ट्रेनें सोनपुर और समस्तीपुर मंडल में रोकी गई हैं । हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चला है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से ट्रेनों के परिचालन ठप होने की वजह से यात्री ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर फंस गए हैं।