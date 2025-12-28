28 दिसंबर 2025,

रविवार

पटना

Train Accident in Bihar: बिहार में ट्रेन हादसा, 17 बोगियां पटरी से उतरीं, 3 डिब्बे नदी में गिरे, परिचालन बाधित

Train Accident in Bihar: बिहार में शनिवार को हुए ट्रेन हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पुल से नदी में गिर गए, 2 डिब्बे पुल पर ही ट्रेन से अलग हो गए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 28, 2025

बिहार में ट्रेन हादसा

Train Accident in Biharबिहार के जमुई जिले में देर रात करीब 12 बजे एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 17 बोगियां पटरी से उतर गईं, 3 बोगियां नदी में गिर गईं, 2 बोगियां पलट गईं और 12 बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। हादसे की सूचना पर रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा जसीडीह-झाझा रेल खंड के टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बधुआ नदी पर पुल संख्या 676 पर हुआ। ट्रेन जसीडीह से झाझा की ओर आ रही थी।

3 डिब्बे नदी में गिरे

बिहार के जमुई जिले के पास हुए इस हादसे के बाद इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। इस हादसे में मालगाड़ी के तीन डिब्बे बथुआ नदी में गिर गए हैं। रेलवे सूत्रों का कहना है कि जसीडीह की ओर से अप ट्रैक पर आ रही एक सीमेंट से लदी मालगाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसा कैसे हुआ इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। रेलवे के सभी सीनियर अधिकारी मामले की जानकारी मिलते ही पहुंच गए हैं। रेलमार्ग के डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी के डिब्बों के आ जाने की वजह से इस मार्ग पर रात करीब 12 बजे से ही ट्रेनों का आवागमन प्रभावित है। रेलवे के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

जांच के आदेश दिए गए

पायलट ने बताया कि झटके लगने पर इंजन बंद कर नीचे उतरकर देखा तो डिब्बे पटरी से उतरे थे, 3 डिब्बे बधुआ नदी में गिरे थे। इसके तत्काल बाद हादसे की सूचना रेलवे को दी। सूचना मिलने के साथ ही RPF-GRP मौके पर पहुंची, क्रेन से नदी से डिब्बे निकालने का काम चल रहा है। पटरी से उतरे डिब्बों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रहा है। रेलवे ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए है, हादसाग्रस्त खंड से गुजरने वाली ट्रेनें डायवर्ट कर दी गईं है। आसनसोल डिवीजन के PRO बिप्लब बोरी के मुताबिक, हादसे के बाद रेल रूट बाधित होने से कई ट्रेनें झाझा और जसीडीह स्टेशन पर रोक दी गई हैं

Bihar Land Partition And Mutation: जमीन बंटवारा हुआ आसान, एक आवेदन पर होगा दाखिल-खारिज
पटना
image

Bihar news

28 Dec 2025 07:37 am

28 Dec 2025 07:04 am

Train Accident in Bihar: बिहार में ट्रेन हादसा, 17 बोगियां पटरी से उतरीं, 3 डिब्बे नदी में गिरे, परिचालन बाधित

