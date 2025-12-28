Train Accident in Bihar: बिहार में ट्रेन हादसा, 17 बोगियां पटरी से उतरीं, 3 डिब्बे नदी में गिरे, परिचालन बाधित

बिहार के जमुई जिले के पास हुए इस हादसे के बाद इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। इस हादसे में मालगाड़ी के तीन डिब्बे बथुआ नदी में गिर गए हैं। रेलवे सूत्रों का कहना है कि जसीडीह की ओर से अप ट्रैक पर आ रही एक सीमेंट से लदी मालगाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसा कैसे हुआ इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। रेलवे के सभी सीनियर अधिकारी मामले की जानकारी मिलते ही पहुंच गए हैं। रेलमार्ग के डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी के डिब्बों के आ जाने की वजह से इस मार्ग पर रात करीब 12 बजे से ही ट्रेनों का आवागमन प्रभावित है। रेलवे के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।