Bihar Land Partition And Mutation: जमीन बंटवारा हुआ आसान, एक आवेदन पर होगा दाखिल-खारिज

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में उत्तराधिकार-सह-बंटवारा की सुविधा भी है, जिससे पूर्वज की मौत के बाद जमीन का बंटवारा कर सभी उत्तराधिकारियों के नाम उनके हिस्से की जमीन पर एक साथ जमाबंदी होगी। अगस्त-सितंबर के राजस्व महा-अभियान में 46 लाख से ज्यादा आवेदन मिले, 40 लाख से ज्यादा बंटवारा और उत्तराधिकार नामांतरण के थे। इन आवेदनों को 31 दिसंबर तक अपलोड कर लिया जाएगा, जनवरी से मार्च में पंचायतों में शिविर लगाकर निष्पादन होगा।