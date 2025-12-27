बिहार के डिप्टी सीएम के बयान पर भड़के राजस्व कर्मचारी, सीएम को लिखा पत्र, मंत्री को पढ़ाया कानून का पाठ

बिहार राजस्व सेवा संघ ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। संघ ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर कहा है कि डिप्टी सीएम विभाग को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, विभाग की गरिमा के बजाय तालियों को तरजीह दे रहे हैं। वे व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो गैर-संवैधानिक है। संघ ने सीएम से हस्तक्षेप कर डिप्टी सीएम की टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की है। संघ डिप्टी सीएम की ओर से संवाद कार्यक्रम में- श्मसान तक पीछा करेंगे, खड़े-खड़े सस्पेंड कर देंगे, आन द स्पॉट फैसला जैसे टिप्पणी पर अपना विरोध जताया है।