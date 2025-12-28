28 दिसंबर 2025,

रविवार

पटना

जमुई हादसे के बाद उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनों पर लगा ब्रेक… 9 ट्रेनें रद्द, 14 का रूट बदला, देखें लिस्ट…

Train Accident in Bihar: बिहार में ट्रेन हादसे से रेलखंड की अप-डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेन परिचालन बाधित है। कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 28, 2025

बिहार में ट्रेन हादसा

Train Accident in Bihar: बिहार के जमुई में रेल हादसे के बाद सैकड़ों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हादसे से हावड़ा-पटना और हावड़ा-मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर परिचालन प्रभावित हो गया है। रेलवे इस मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों को दूसरे रूट में डायवर्ट कर दिया है। रूट के डायवर्ट होने की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। शनिवार रात आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों पर मालगाड़ी के 8 डिब्बे बेपटरी हुए, जिससे यह परेशानी बढ़ी है।

ट्रेनों का रूट बदला

रेलवे की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाली 13020 बाघ एक्सप्रेस गाड़ी बरौनी में डायवर्ट की गई, इसकी वजह से इसे 16 स्टेशनों पर रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर आने वाली 13019 बाघ एक्सप्रेस अंडाल-किऊल के बीच रद्द है। इसकी वजह से इस ट्रेन को चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह में सवार होने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्री पूरी रात स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते रहे। जसीडीह में उत्तर बिहार जाने वाले बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन में फंसे हैं।

इन ट्रेनों को रद्द किया गया

रेलवे ने बुलेटिन जारी कर हादसे के बाद 9 ट्रेनें रद्द कर दी है, इसके साथ ही 14 ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया है।

TRAIN NODate
12369 28.12.2025
13105 28.12.2025
13030 28.12.2025
63571 28.12.2025
63574 28.12.2025
63297 28.12.2025
63298 28.12.2025
63572 28.12.2025
63566 28.12.2025

14 ट्रेनों का रूट डायवर्ट

TRAIN NODIVERTED Date
18183PKA-DHN-GAYA-PNBE, GAYA28.12.2025
12305PKA-DHN-GAYA-DDU, ASN, DHN, GAYA28.12.2025
22347PKA-DHN-GAYA-PNBE DHN, GAYA28.12.2025
15049JSME-BAKA-BGP-KIUL, BGP28.12.2025
11428DGHR-BAKA-BGP-KIUL, BGP28.12.2025
12361PKA-DHN-GAYA-DDU DHN, GAYA28.12.2025
17006KIUL-TIA-BNF-KQRGMO-RJB28.12.2025
13332GAYA28.12.2025
13106KIUL-BGP-GMAN-RPHBWN BGP, RPH28.12.2025
18621GAYA-GOMOHRAJABERA, GAYA28.12.2025
13020BJU-MGR-BGP-SBGGMAN-RPH-BWN BGP, RPH26.12.2025
22844BKP-TIA-BNF-KQR-GMOPKA-ASN GAYA27.12.2025
13044BJU-MGR-BGP-SBGGMAN-RPH-BWN BGP, RPH27.12.2025
13508KIUL-TIA-BNF-KQRGMO-PKA-ASN, GAYA27.12.2025

image

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

28 Dec 2025 12:04 pm

Published on:

28 Dec 2025 11:27 am

Hindi News / Bihar / Patna / जमुई हादसे के बाद उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनों पर लगा ब्रेक… 9 ट्रेनें रद्द, 14 का रूट बदला, देखें लिस्ट…

