पत्नी का जीजा से अवैध संबंध, पति ने साथ देखा और फिर चार दिन बाद मिली लाश, ससुराल वाले फरार

मुनील के भाई सुनील कुमार सहनी ने बताया कि, शादी के कुछ समय बाद से ही मुनील और प्रीति के बीच लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। 30 नवंबर को महेसी गांव में प्रीति के बुआ के लड़के की शादी थी और दोनों उसमें गए थे। प्रीति का जीजा भी वहां आया था और शादी के दौरान मुनील ने प्रीति और उसके जीजा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद प्रीति और मुनील का झगड़ा होने लगा। उसने प्रीति को घर चलने कहा लेकिन वह नहीं मानी और अपनी मां के साथ उनके घर चली गई और मुनील वापस घर आ गया।