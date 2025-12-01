अवैध संबंध के चलते पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर WhatsApp पर शव के साथ सेल्फी शेयर कर लिखा…

हैरानी वाली बात यह है कि बालमुरुगन अपनी पत्नी की हत्या कर मौके से फरार नहीं हुआ बल्कि वहीं उसके शव के पास बैठ गया। उसने श्रीप्रिया के शव के साथ एक सेल्फी और फिर उसे अपने WhatsApp स्टेटस पर पोस्ट कर दिया। उसने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, धोखे की सजा सिर्फ मौत है। जब तक पुलिस नहीं आई तब तक बालमुरुगन वहीं श्रीप्रिया के शव के पास बैठा रहा। कुछ ही देर में पुलिस ने वहां पहुंच उसे गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।