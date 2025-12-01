Patrika LogoSwitch to English

अवैध संबंध के चलते पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर WhatsApp पर शव के साथ सेल्फी शेयर कर लिखा…

कोयंबटूर में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नाराज़ एक पति ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव के साथ एक सेल्फी ली और उसे व्हाट्सअप स्टेटस पर शेयर करते हुए लिखा कि धोखे की सजा सिर्फ मौत है। पुलिस के आने तक आरोपी पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा।

Himadri Joshi

Dec 01, 2025

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते एक महिला के पति ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके शव के साथ सेल्फी लेकर उसे WhatsApp स्टेटस पर भी शेयर किया। इस फोटो को शेयर करते हुए उसने लिखा, धोखे की सजा मौत है।

दो बच्चों और पति को छोड़ अलग रह रही थी मृतका

आरोपी की पहचान 32 वर्षीय बालमुरुगन के रूप में हुई है, जो कि तिरुनेलवेली का रहने वाला है। बालमुरुगन ने रविवार दोपहर अपनी 30 वर्षीय पत्नी श्रीप्रिया की हत्या कर दी। दोनों के एक दस साल का बेटा और तीन साल की बेटी भी है। मतभेदों के चलते चार महीने पहले श्रीप्रिया अपने पति और बच्चों से अलग होकर कोयंबटूर के गांधीपुरम के पास राजा नायडू स्ट्रीट पर मौजूद एक महिला छात्रावास में रहने लगी थी। वह एक निजी कंपनी में काम करती थी।

पति के रिश्तेदार के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर

खबरों के अनुसार, हॉस्टल में रहते हुए श्रीप्रिया का बालामुरुगन के दूर के रिश्तेदार इसाक्की राजा के साथ अफेयर शुरू हो गया था। राजा भी पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। घटना वाले दिन बालामुरुगन श्रीप्रिया से मिलने उसके हॉस्टल आया और उसने उसे राजा से रिश्ता खत्म कर के वापस घर चलने को कहा। लेकिन श्रीप्रिया ने उसके साथ जाने से मना कर दिया जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

कपड़ों में हंसिया छिपाकर हॉस्टल पहुंचा बालामुरुगन

खबरों की माने तो, जब राजा को बालामुरुगन के कोयंबटूर आने का पता चला तो उसने उसे अपनी और श्रीप्रिया की एक अंतरंग तस्वीर भेज दी जिसे देख कर वह काफी गुस्सा हो गया। गुस्से में वह पत्नी के हॉस्टल पहुंचा और इस दौरान उसने अपने कपड़ों में एक हंसिया (धारदार हथियार) छिपा रखा था। जब श्रीप्रिया ने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो उसने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस के आने तक शव के पास बैठा रहा आरोपी

हैरानी वाली बात यह है कि बालमुरुगन अपनी पत्नी की हत्या कर मौके से फरार नहीं हुआ बल्कि वहीं उसके शव के पास बैठ गया। उसने श्रीप्रिया के शव के साथ एक सेल्फी और फिर उसे अपने WhatsApp स्टेटस पर पोस्ट कर दिया। उसने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, धोखे की सजा सिर्फ मौत है। जब तक पुलिस नहीं आई तब तक बालमुरुगन वहीं श्रीप्रिया के शव के पास बैठा रहा। कुछ ही देर में पुलिस ने वहां पहुंच उसे गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

01 Dec 2025 10:49 am

Published on:

01 Dec 2025 10:38 am

Hindi News / National News / अवैध संबंध के चलते पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर WhatsApp पर शव के साथ सेल्फी शेयर कर लिखा…

