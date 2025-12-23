23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Christmas 2025: दुनिया भर में उत्सव की धूम, NRIs में उत्साह, कम्युनिटी में दिवाली जैसी रौनक

Christmas 2025: क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में शांति और खुशी का संदेश लेकर आया है, जहां NRIs बड़े उत्साह से भारत लौट रहे हैं। भारत में गोवा, केरल और कोलकाता में जगमगाती सजावट दिवाली जैसी रौनक बिखेर रही है।

4 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 23, 2025

Christmas Celebrations

जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स... सांता क्लॉज़ आ रहा है। क्रिसमस पर खूबसूरती से सजा चर्च । ( सांकेतिक फोटो: AI)

Christmas Celebrations: क्रिसमस पर खूबसूरती से सजे धजे चर्च बहुत अच्छे लग रहे हैं। सांताक्लाज खूबसूरत उपहार ले कर आ रहे हैं तो जगमगाते क्रिसमस ट्री उत्सव की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। साल 2025 का क्रिसमस (Christmas 2025) दुनिया भर में शांति और सदभाव का संदेश लेकर आया है। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों से लेकर गोवा के शांत किनारों तक, हर तरफ 'मैरी क्रिसमस' (Merry Christmas India )की गूंज सुनाई दे रही है। इस साल का उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण प्रवासी भारतीय (NRIs) बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौटे हैं। यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियां अपने चरम पर हैं। न्यूयॉर्क का रॉकेफेलर सेंटर अपने विशाल क्रिसमस ट्री के साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं, फिनलैंड के लैपलैंड में 'सांता क्लॉज' के गांव में बच्चों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस साल बेथलेहम में युद्ध के बाद सार्वजनिक उत्सवों की वापसी एक सकारात्मक संकेत है।

क्रिसमस 2025 पर भारत पहुंचे विदेशी पर्यटकों के आंकड़े

पर्यटन मंत्रालय के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, दिसंबर 2025 के महीने में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों (FTAs) की संख्या में पिछले साल की तुलना में 12% से 15% की वृद्धि देखी गई है।

दिसंबर का कुल अनुमान: दिसंबर 2025 के दौरान लगभग 11 से 12 लाख विदेशी पर्यटकों के भारत आने का अनुमान है।

प्रमुख स्रोत देश: सबसे अधिक पर्यटक अमेरिका (18%), ब्रिटेन (10%), बांग्लादेश, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं।

पसंदीदा गंतव्य: विदेशी सैलानियों की पहली पसंद गोवा, केरल (कोच्चि), और राजस्थान (उदयपुर/जयपुर) बने हुए हैं।

प्रवासी भारतीयों (NRIs) की 'घर वापसी' (NRI Christmas Return)

इस साल NRIs के बीच भारत आने का जबरदस्त क्रेज देखा गया है। विमानन आंकड़ों के अनुसार:

विमानों की स्थिति: दिसंबर के अंतिम दो हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग में 40-45% का उछाल दर्ज किया गया।

कुल आगमन: अनुमान है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच लगभग 8 से 10 लाख NRI भारत पहुंचे हैं।

भारत के एयरपोर्ट्स पर हलचल

दिल्ली (IGI), मुंबई, कोच्चि और बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों का संचालन हो रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में NRI परिवार शामिल हैं।

पर्यटन और विमानन क्षेत्र पर प्रभाव

उड़ानों में देरी: भारी भीड़ और उत्तर भारत में घने कोहरे (Fog) के कारण 23 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर 270 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं और कई रद्द करनी पड़ीं।

होटल बुकिंग: गोवा और केरल में होटल ऑक्यूपेंसी 95% के पार पहुंच गई है, जिसका बड़ा श्रेय NRI परिवारों को जाता है जो छुट्टियों के लिए बड़े रिसॉर्ट्स बुक कर रहे हैं।

प्रवासी भारतीयों (NRIs) का जोश

लंदन, टोरंटो और दुबई जैसे शहरों में बसे भारतीयों ने इस बार 'फ्यूजन क्रिसमस' का ट्रेंड सेट किया है। विदेशों में भारतीय चर्चों और सामुदायिक केंद्रों पर कैरोल सिंगिंग के साथ-साथ भारतीय व्यंजनों का तड़का भी देखने को मिल रहा है। कई NRI परिवारों ने इस साल भारत आकर गोवा और केरल में पारंपरिक 'मिडनाइट मास' में शामिल होने का विकल्प चुना है।

भारत में उत्सव: 2% आबादी, लेकिन 100% उत्साह (Goa Christmas Lights)

विदेशी व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और पर्यटक भारत की क्रिसमस तैयारियों को देखकर हैरान हैं। भारत की महज 2.3% ईसाई आबादी के बावजूद, यहां का माहौल किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं है।

गोवा और केरल: यहां पुर्तगाली और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का मेल दिखता है।

कोलकाता: पार्क स्ट्रीट को 'लाइट्स की नगरी' में बदल दिया गया है।

नई दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर लगा 47 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री भारत की भव्यता का प्रतीक बन गया है।

भारत में चर्चों की स्थिति (Kerala Midnight Mass)

भारत में ईसाइयों की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ (2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.3%) है। भारत में चर्चों की संख्या को लेकर कोई सटीक आधिकारिक सरकारी सूची नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक देश में 30,000 से 35,000 के बीच छोटे-बड़े चर्च हैं।

भारत में सर्वाधिक चर्च वाले राज्य

भारत में सबसे अधिक चर्च और ईसाई आबादी केरल में है। इसके बाद तमिलनाडु और गोवा का स्थान आता है।

दुनिया में सबसे बड़ा चर्च

वेटिकन सिटी का सेंट पीटर्स बेसिलिका दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। भारत में गोवा का 'कैथेड्रल ऑफ सांता कैटरिना' (Se Cathedral) एशिया के सबसे बड़े चर्चों में गिना जाता है।

ये भी पढ़ें

Viral Video: क्रिसमस से पहले सस्ती हुईं गोवा की फ्लाइट्स! पहाड़ों पर ‘जाम’ देख बदला घूमने का ट्रेंड
राष्ट्रीय
Goa flight rates December

संबंधित खबरें

Gruha Lakhsmi scheme

कांग्रेस की गारंटी स्कीम में खामी: 3 महीनों से महिलाएं इंतजार में, किराया और बच्चों का खर्च मुश्किल

Assam,Karbi Anglong,internet suspended,eviction-related violence,clashes among groups,assam violence,Assam violence,

असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा, 8 घायल; इन जिलों में इंटरनेट सेवा ठप

CDS Anil Chauhan

भविष्य के युद्ध बहुआयामी होंगे: CDS अनिल चौहान ने क्यों दी हर स्तर पर तैयारी की चेतावनी?

Court Judgement

हाई कोर्ट ने भगवद् गीता और वेदांत को नहीं माना धार्मिक ग्रंथ, जानें क्या था गृह मंत्रालय का आदेश

GIFT City Liquor Rules

अब इस शहर में बिना रोक-टोक मिलेगी शराब, क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटकों के लिए बड़ा तोहफा

RSS leader statement, Muslims and Surya Namaskar, Maulana Mahmood Madani reaction,

‘मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए’, RSS नेता के बयान पर भड़के मदनी, जानें क्या कहा

IMD Issues Heavy Rain Alert

मौसम दिखाएगा अलग खेल: 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert

मौसम के फिर बदले तेवर: 18-21 दिसंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए IMD अलर्ट जारी

अब 10 घंटे होगा काम, हरियाणा विधानसभा में पारित बिल के बाद दुकान कर्मचारियों में हड़कंप

भारत में बांद्रा (मुंबई) का खूबसूरत चर्च। (सांकेतिक फोटो : AI )

क्रिसमस पर दुनिया में सबसे बेस्ट सजावट: कहां जाएं ?

अगर आप बेहतरीन सजावट देखना चाहते हैं, तो वैश्विक स्तर पर वेटिकन सिटी और वियना (ऑस्ट्रिया) के क्रिसमस मार्केट्स को सबसे सुंदर माना जाता है। भारत में बांद्रा (मुंबई) और पंजिम (गोवा) की सजावट अपनी कलात्मकता के लिए मशहूर है।

बहुत से लोग 'जॉय ऑफ गिविंग' के रंग में रंगे

बहरहाल, क्रिसमस 2025 का यह पर्व केवल ईसाइयों का नहीं, बल्कि मानवता और एकजुटता का उत्सव बन गया है। चाहे वह प्रवासी भारतीय हों या भारत के कई स्थानीय निवासी इस 'जॉय ऑफ गिविंग' के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

क्रिसमस

एनआरआई स्पेशल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

23 Dec 2025 09:35 pm

Published on:

23 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / National News / Christmas 2025: दुनिया भर में उत्सव की धूम, NRIs में उत्साह, कम्युनिटी में दिवाली जैसी रौनक

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.