Christmas 2025: दुनिया भर में उत्सव की धूम, NRIs में उत्साह, कम्युनिटी में दिवाली जैसी रौनक

Christmas Celebrations: क्रिसमस पर खूबसूरती से सजे धजे चर्च बहुत अच्छे लग रहे हैं। सांताक्लाज खूबसूरत उपहार ले कर आ रहे हैं तो जगमगाते क्रिसमस ट्री उत्सव की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। साल 2025 का क्रिसमस (Christmas 2025) दुनिया भर में शांति और सदभाव का संदेश लेकर आया है। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों से लेकर गोवा के शांत किनारों तक, हर तरफ 'मैरी क्रिसमस' (Merry Christmas India )की गूंज सुनाई दे रही है। इस साल का उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण प्रवासी भारतीय (NRIs) बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौटे हैं। यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियां अपने चरम पर हैं। न्यूयॉर्क का रॉकेफेलर सेंटर अपने विशाल क्रिसमस ट्री के साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं, फिनलैंड के लैपलैंड में 'सांता क्लॉज' के गांव में बच्चों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस साल बेथलेहम में युद्ध के बाद सार्वजनिक उत्सवों की वापसी एक सकारात्मक संकेत है।
पर्यटन मंत्रालय के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, दिसंबर 2025 के महीने में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों (FTAs) की संख्या में पिछले साल की तुलना में 12% से 15% की वृद्धि देखी गई है।
दिसंबर का कुल अनुमान: दिसंबर 2025 के दौरान लगभग 11 से 12 लाख विदेशी पर्यटकों के भारत आने का अनुमान है।
प्रमुख स्रोत देश: सबसे अधिक पर्यटक अमेरिका (18%), ब्रिटेन (10%), बांग्लादेश, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं।
पसंदीदा गंतव्य: विदेशी सैलानियों की पहली पसंद गोवा, केरल (कोच्चि), और राजस्थान (उदयपुर/जयपुर) बने हुए हैं।
इस साल NRIs के बीच भारत आने का जबरदस्त क्रेज देखा गया है। विमानन आंकड़ों के अनुसार:
विमानों की स्थिति: दिसंबर के अंतिम दो हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग में 40-45% का उछाल दर्ज किया गया।
कुल आगमन: अनुमान है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच लगभग 8 से 10 लाख NRI भारत पहुंचे हैं।
दिल्ली (IGI), मुंबई, कोच्चि और बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों का संचालन हो रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में NRI परिवार शामिल हैं।
उड़ानों में देरी: भारी भीड़ और उत्तर भारत में घने कोहरे (Fog) के कारण 23 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर 270 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं और कई रद्द करनी पड़ीं।
होटल बुकिंग: गोवा और केरल में होटल ऑक्यूपेंसी 95% के पार पहुंच गई है, जिसका बड़ा श्रेय NRI परिवारों को जाता है जो छुट्टियों के लिए बड़े रिसॉर्ट्स बुक कर रहे हैं।
लंदन, टोरंटो और दुबई जैसे शहरों में बसे भारतीयों ने इस बार 'फ्यूजन क्रिसमस' का ट्रेंड सेट किया है। विदेशों में भारतीय चर्चों और सामुदायिक केंद्रों पर कैरोल सिंगिंग के साथ-साथ भारतीय व्यंजनों का तड़का भी देखने को मिल रहा है। कई NRI परिवारों ने इस साल भारत आकर गोवा और केरल में पारंपरिक 'मिडनाइट मास' में शामिल होने का विकल्प चुना है।
विदेशी व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और पर्यटक भारत की क्रिसमस तैयारियों को देखकर हैरान हैं। भारत की महज 2.3% ईसाई आबादी के बावजूद, यहां का माहौल किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं है।
गोवा और केरल: यहां पुर्तगाली और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का मेल दिखता है।
कोलकाता: पार्क स्ट्रीट को 'लाइट्स की नगरी' में बदल दिया गया है।
नई दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर लगा 47 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री भारत की भव्यता का प्रतीक बन गया है।
भारत में ईसाइयों की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ (2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.3%) है। भारत में चर्चों की संख्या को लेकर कोई सटीक आधिकारिक सरकारी सूची नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक देश में 30,000 से 35,000 के बीच छोटे-बड़े चर्च हैं।
भारत में सबसे अधिक चर्च और ईसाई आबादी केरल में है। इसके बाद तमिलनाडु और गोवा का स्थान आता है।
वेटिकन सिटी का सेंट पीटर्स बेसिलिका दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। भारत में गोवा का 'कैथेड्रल ऑफ सांता कैटरिना' (Se Cathedral) एशिया के सबसे बड़े चर्चों में गिना जाता है।
अगर आप बेहतरीन सजावट देखना चाहते हैं, तो वैश्विक स्तर पर वेटिकन सिटी और वियना (ऑस्ट्रिया) के क्रिसमस मार्केट्स को सबसे सुंदर माना जाता है। भारत में बांद्रा (मुंबई) और पंजिम (गोवा) की सजावट अपनी कलात्मकता के लिए मशहूर है।
बहरहाल, क्रिसमस 2025 का यह पर्व केवल ईसाइयों का नहीं, बल्कि मानवता और एकजुटता का उत्सव बन गया है। चाहे वह प्रवासी भारतीय हों या भारत के कई स्थानीय निवासी इस 'जॉय ऑफ गिविंग' के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।
