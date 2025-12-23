Christmas 2025: दुनिया भर में उत्सव की धूम, NRIs में उत्साह, कम्युनिटी में दिवाली जैसी रौनक

Christmas Celebrations: क्रिसमस पर खूबसूरती से सजे धजे चर्च बहुत अच्छे लग रहे हैं। सांताक्लाज खूबसूरत उपहार ले कर आ रहे हैं तो जगमगाते क्रिसमस ट्री उत्सव की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। साल 2025 का क्रिसमस (Christmas 2025) दुनिया भर में शांति और सदभाव का संदेश लेकर आया है। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों से लेकर गोवा के शांत किनारों तक, हर तरफ 'मैरी क्रिसमस' (Merry Christmas India )की गूंज सुनाई दे रही है। इस साल का उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण प्रवासी भारतीय (NRIs) बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौटे हैं। यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियां अपने चरम पर हैं। न्यूयॉर्क का रॉकेफेलर सेंटर अपने विशाल क्रिसमस ट्री के साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं, फिनलैंड के लैपलैंड में 'सांता क्लॉज' के गांव में बच्चों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस साल बेथलेहम में युद्ध के बाद सार्वजनिक उत्सवों की वापसी एक सकारात्मक संकेत है।