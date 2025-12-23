भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुलग उठा है तनाव: आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं दो पड़ोसियों के रिश्ते ?

India Bangladesh Tension: भारत और बांग्लादेश, जो कभी गहरे मित्र माने जाते थे, आज उनके बीच रिश्तों में कड़वाहट चरम पर (India Bangladesh Diplomatic Tension) है। हाल की कुछ दर्दनाक घटनाओं और कूटनीतिक बयानों ने दोनों देशों के बीच तनाव को इतना बढ़ा दिया है कि दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और वीजा सेवाएं तक ठप पड़ गई हैं। आखिर क्यों सुलग रही है नफरत की यह आग? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में होना है। गत 17 नवंबर को बांग्लादेश की एक अदालत ने हसीना को तख्तापलट के दौरान हुई हिंसा के लिए मौत की सजा(Sheikh Hasina Death Sentence) सुनाई। ढाका लगातार भारत से उन्हें सौंपने की मांग कर रहा है, जबकि नई दिल्ली ने साफ कह दिया है कि वह बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिरता का समर्थन करता है। हसीना का भारत में होना वर्तमान बांग्लादेशी नेतृत्व और प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में दरार आ गई है।