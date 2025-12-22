Bangladesh Violence: उस्मान हादी की मौत के बाद एक और छात्र नेता की हत्या, हमलावरों ने सरेआम सिर में मारी गोली

Bangladesh Political Violence: बांग्लादेश में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा (Bangladesh News) का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में, अज्ञात बंदूकधारियों ने छात्र-नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के एक वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोतलेब सिकदर को निशाना बनाया और उनके सिर में गोली मार दी (Political Unrest)। यह हमला उस समय हुआ है जब देश पहले से ही इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या (Student Leader Shot) के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है।