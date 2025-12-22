Bangladesh violence: हिंदू युवक की मॉब लिचिंग से गुस्साई शेख हसीना, युनूस पर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान

Sheikh Hasina criticized Yunus's government: बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद स्थिति एकबार फिर बिगड़ गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बीते दिनों ने हिंसक भीड़ ने एक हिंदू युवक दीपू को मार डाला। वहीं, बांग्लादेश में एकबार फिर भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व पीएम शेख हसीना ने हिंदू युवक दीपू दास, भारत के पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद युनूस की सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीका अपना रही है। यह मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव को दर्शाते हैं।