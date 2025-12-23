ल्यारी में गरजे मौलाना रहमान: पाक का अफगानिस्तान अटैक जायज, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर ऐतराज क्यों?

सोमवार को कराची के ल्यारी में आयोजित ‘मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-उम्मत’ सम्मेलन में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 'अगर आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में अपने दुश्मनों पर हमला किया और इसे जायज ठहराते हैं, तो भारत भी यह कह सकता है कि उसने बहावलपुर, मुरीदके और कश्मीर में हमले करने वाले समूहों के मुख्यालयों पर कार्रवाई की। फिर आप इस पर एतराज कैसे कर सकते हैं? अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर यही आरोप लगा रहा है। इन दोनों स्थितियों को आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं?'