भारत ने बांग्लादेश की ओर आंख उठा कर भी देखा तो युद्ध होगा, शाहबाज शरीफ के नेता ने दी गीदड़भभकी

पाकिस्तानी नेता कामरान उस्मानी ने भारत को दी धमकी (Photo-X)
भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच दरार पैदा हो गई है। दरअसल, पड़ोसी देश में हिंदू युवक की हत्या के बाद देश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा, बांग्लादेश ने अपने दूतावासों की सुरक्षा को लेकर भारतीय राजदूत को तलब किया है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेशी अधिकारी को तलब किया था। इसी बीच, अब पाकिस्तान के नेता ने भारत को गीदड़ भभकी दी है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के युवा विंग के नेता कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वह भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया या उसकी संप्रभुता पर बुरी नजर डाली तो पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें जवाब देंगी। बता दें कि PML पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ की पार्टी है।
शाहबाज शरीफ की पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश पर भारत अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रहा है, जिसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान पहले भी भारत को कठिन स्थिति में डाल चुका है और जरूरत पड़ने पर दोबारा ऐसा कर सकता है।
वीडियो में पाकिस्तानी नेता ने अपनी रणनीति भी बताई। उन्होंने कहा कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो पश्चिम से पाकिस्तान, पूर्व से बांग्लादेश और चीन अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख की दिशा में दबाव बना सकते हैं।
इसके अलावा, उस्मानी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच औपचारिक सैन्य गठबंधन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) बांग्लादेश को “परेशान” कर रही है और भारत अखंड भारत की विचारधारा के तहत बांग्लादेश को कमजोर कर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है।
