भारत ने बांग्लादेश की ओर आंख उठा कर भी देखा तो युद्ध होगा, शाहबाज शरीफ के नेता ने दी गीदड़भभकी

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच दरार पैदा हो गई है। दरअसल, पड़ोसी देश में हिंदू युवक की हत्या के बाद देश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा, बांग्लादेश ने अपने दूतावासों की सुरक्षा को लेकर भारतीय राजदूत को तलब किया है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेशी अधिकारी को तलब किया था। इसी बीच, अब पाकिस्तान के नेता ने भारत को गीदड़ भभकी दी है।