कर्ज में डूबी पाकिस्तानी एयरलाइंस बिक गई, जानिए किसने खरीदी PIA

PIA की नीलामी दो चरणों में संपन्न हुई। पहले चरण में तीन बोलीदाताओं ने सीलबंद लिफाफों में अपनी बोलियां जमा कीं।

आरिफ हबीब कंसोर्टियम (जिसमें फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं) ने 115 अरब रुपये की बोली लगाई।

लकी सीमेंट कंसोर्टियम (हब पावर, कोहाट सीमेंट सहित) ने 101.5 अरब रुपये की पेशकश की।

निजी एयरलाइन एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई।

सरकार ने 100 अरब रुपये को रेफरेंस प्राइस तय किया था, जिसके चलते एयरब्लू पहले ही चरण में बाहर हो गई।

दूसरे खुले राउंड में आरिफ हबीब और लकी सीमेंट कंसोर्टियम के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। लकी कंसोर्टियम ने अपनी बोली बढ़ाकर 134 अरब रुपये कर दी, लेकिन आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 135 अरब रुपये की अंतिम बोली लगाकर सौदा अपने नाम कर लिया। हार के बाद लकी कंसोर्टियम ने विजेता को बधाई दी।

डील के तहत कुल राशि का 92.5 प्रतिशत PIA के पुनर्गठन और सुधार पर खर्च किया जाएगा, जबकि सरकार को केवल 7.5 प्रतिशत यानी करीब 10 अरब रुपये मिलेंगे।