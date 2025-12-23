23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कर्ज में डूबी पाकिस्तानी एयरलाइंस बिक गई, जानिए किसने खरीदी PIA

नीलामी में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर PIA को हासिल कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 23, 2025

Pakistan International Airlines

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के 75 प्रतिशत शेयरों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। मंगलवार को इस्लामाबाद में लाइव टेलीकास्ट के जरिए हुई नीलामी में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर PIA को हासिल कर लिया। यह पाकिस्तान की पिछले दो दशकों में सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन डील मानी जा रही है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की शर्तों का हिस्सा है।

जानिए नीलामी की पूरी प्रक्रिया

PIA की नीलामी दो चरणों में संपन्न हुई। पहले चरण में तीन बोलीदाताओं ने सीलबंद लिफाफों में अपनी बोलियां जमा कीं।
आरिफ हबीब कंसोर्टियम (जिसमें फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं) ने 115 अरब रुपये की बोली लगाई।
लकी सीमेंट कंसोर्टियम (हब पावर, कोहाट सीमेंट सहित) ने 101.5 अरब रुपये की पेशकश की।
निजी एयरलाइन एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई।
सरकार ने 100 अरब रुपये को रेफरेंस प्राइस तय किया था, जिसके चलते एयरब्लू पहले ही चरण में बाहर हो गई।
दूसरे खुले राउंड में आरिफ हबीब और लकी सीमेंट कंसोर्टियम के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। लकी कंसोर्टियम ने अपनी बोली बढ़ाकर 134 अरब रुपये कर दी, लेकिन आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 135 अरब रुपये की अंतिम बोली लगाकर सौदा अपने नाम कर लिया। हार के बाद लकी कंसोर्टियम ने विजेता को बधाई दी।
डील के तहत कुल राशि का 92.5 प्रतिशत PIA के पुनर्गठन और सुधार पर खर्च किया जाएगा, जबकि सरकार को केवल 7.5 प्रतिशत यानी करीब 10 अरब रुपये मिलेंगे।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक में प्राइवेटाइजेशन कमीशन और संबंधित अधिकारियों को पारदर्शी प्रक्रिया के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन है।
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने सभी बोलीदाताओं के पाकिस्तानी होने पर संतोष जताते हुए कहा कि इससे घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। वहीं, प्राइवेटाइजेशन सलाहकार मुहम्मद अली ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य PIA को सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।

लंबे समय से घाटे में है PIA

PIA पिछले कई वर्षों से भारी घाटे में चल रही है। खराब प्रबंधन, बढ़ता कर्ज, सीमित उड़ानें और पुराने विमान बेड़े (करीब 32 विमान) के चलते एयरलाइन की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। पिछले साल नीलामी इसलिए विफल रही थी क्योंकि एकमात्र बोली रेफरेंस प्राइस से कम थी। इस बार IMF के दबाव में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन प्रक्रिया को तेज किया। शुरुआत में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी (सेना से जुड़ी) भी बोली प्रक्रिया में शामिल थी, लेकिन अंतिम चरण में उसने खुद को बाहर कर लिया।

आरिफ हबीब के CEO शाहिद हबीब ने क्या कहा

आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के सीईओ शाहिद हबीब ने कहा, 'यह पाकिस्तान की जीत है। हम PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।'

ये भी पढ़ें

हाई कोर्ट ने भगवद् गीता और वेदांत को नहीं माना धार्मिक ग्रंथ, जानें क्या था गृह मंत्रालय का आदेश
राष्ट्रीय
Court Judgement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 09:45 pm

Hindi News / World / कर्ज में डूबी पाकिस्तानी एयरलाइंस बिक गई, जानिए किसने खरीदी PIA

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्रिसमस 2025 स्पेशल: गोवा-केरल की जगमगाहट और एनआरआई की वापसी

Christmas Celebrations
राष्ट्रीय

ल्यारी में गरजे मौलाना रहमान: आसिम मुनीर की नीतियों पर उठाए सवाल, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाक को किया बेनकाब

Maulana Rehman
विदेश

भारत-बांग्लादेश में सुलगी तनाव की आग: हसीना के निर्वासन, हादी की मौत और हिंदू की लिंचिंग से बिगड़े रिश्ते

India-Bangladesh Tension
राष्ट्रीय

भारत को पाक नेता की गीदड़भभकी, जंग की चेतावनी

Kamran Saeed Usmani, Pakistan, Bangladesh, Pakistan war threat, India Bangladesh crisis,
विदेश

Phone Hacking: एक अभिनेत्री की वह गुप्त रिपोर्ट जिसे पुलिस ने चंद पैसों के लिए मीडिया को बेच दिया

Phone Hacking Scandal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.