23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हाई कोर्ट ने भगवद् गीता और वेदांत को नहीं माना धार्मिक ग्रंथ, जानें क्या था गृह मंत्रालय का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भगवद गीता विशुद्ध रूप से धार्मिक ग्रंथ होने के बजाय एक नैतिक विज्ञान और भारतीय सभ्यता का हिस्सा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 23, 2025

Court Judgement

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने भगवद् गीता को ‘नैतिक विज्ञान’ और भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा बताते हुए इसे धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वेदांत को पूर्वजों द्वारा विकसित शुद्ध दर्शन और योग को सार्वभौमिक अभ्यास बताया। अदालत ने कहा कि योग को केवल धर्म के चश्मे से देखना घोर अन्याय होगा। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की पीठ ने गृह मंत्रालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अर्श विद्या परंपरा ट्रस्ट के विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत रजिस्ट्रेशन आवेदन को धार्मिक संगठन बताकर खारिज किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

अर्श विद्या परंपरा ट्रस्ट ने वर्ष 2021 में FCRA पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। गृह मंत्रालय ने सितंबर 2021 में यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि— ट्रस्ट ने बिना पूर्व अनुमति के विदेशी फंड प्राप्त किया और उसे दूसरी संस्था को दान कर दिया। ट्रस्ट की गतिविधियां भगवद् गीता के संदेश के प्रसार से जुड़ी होने के कारण धार्मिक प्रकृति की हैं। इसके बाद ट्रस्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आदेश रद्द कर रजिस्ट्रेशन मंजूर करने की मांग की।

कोर्ट की अहम टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि भगवद् गीता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक विज्ञान है और भारतीय सभ्यता की आधारशिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इसे ‘राष्ट्रीय धर्मशास्त्र’ भी बताया गया।
वेदांत पर कोर्ट ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों का विकसित किया हुआ शुद्ध दर्शन है। योग को लेकर अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे धर्म से जोड़ना गलत है, क्योंकि योग सार्वभौमिक है। एक अमेरिकी अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया कि योग शारीरिक लचीलापन बढ़ाने, दर्द कम करने और तनाव घटाने का एक धर्मनिरपेक्ष माध्यम है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आध्यात्मिकता और धर्म एक नहीं होते।

प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन

अदालत ने पाया कि गृह मंत्रालय के आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। आवेदन पर 2021 से अक्टूबर 2024 तक निर्णय न लेना भी कोर्ट ने ‘अच्छे शासन’ के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। संविधान के अनुच्छेद 51A (b) और (f) का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय आदर्शों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।

गृह मंत्रालय के आदेश को किया खारिज

कोर्ट ने गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए मामला दोबारा FCRA प्राधिकरण को भेज दिया है। प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि यदि नई नोटिस जारी की जाए, तो वह स्पष्ट, प्रासंगिक और ठोस आधार पर हो।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश में मारे गए हिन्दू युवक के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद, BJP नेता ने किया बड़ा ऐलान
राष्ट्रीय
Suvendu Adhikari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Dec 2025 09:01 pm

Published on:

23 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / National News / हाई कोर्ट ने भगवद् गीता और वेदांत को नहीं माना धार्मिक ग्रंथ, जानें क्या था गृह मंत्रालय का आदेश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.