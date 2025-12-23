बांग्लादेश में मारे गए हिन्दू युवक के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद, BJP नेता ने किया बड़ा ऐलान

दीपू चंद्र दास एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) की जांच से पता चला है कि हत्या की मुख्य वजह फैक्ट्री में कार्यस्थल विवाद था, हालांकि शुरुआत में ईशनिंदा का आरोप लगाया गया। जांच में ईशनिंदा के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। भीड़ ने दीपू को फैक्ट्री से बाहर निकालकर पीटा, फिर ढाका-मैमनसिंह हाईवे पर पेड़ से लटकाया और आग लगा दी। इस घटना के बाद बांग्लादेश में अशांति बढ़ गई, जो छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से जुड़ी थी। अंतरिम सरकार ने इसकी निंदा की और कहा कि ऐसी हिंसा के लिए नई बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं।